Лукашенко обвинил заграницу в проблемах с интернетом в Белоруссии

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы, это не инициатива властей. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.

«Даже из-за границы отключают Интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — объяснил глава государства.