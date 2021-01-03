В Минске в первое воскресенье года возобновились акции протеста

В Минске в первое воскресенье нового года продолжаются протестные акции. Их участники собираются в разных районах столицы Белоруссии без предварительного анонсирования, как было прежде, отмечает ТАСС.

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Белорусы выходят на прогулки, неся бело-красно-белые флаги. По данным местного информационного портала Onliner, небольшие марши проходят в микрорайонах Сухарево и Уручье. Активисты кричат лозунги «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Можем! Победим!»).

В белорусских Telegram-каналах опубликованы видеоролики с маршами с улиц Захарова и Пулихова, Беды и прилегающей к ней улицы в районе станции метро «Спортивная», а также проспекта Независимости.

Официальных данных о задержанных пока нет. По информации незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», в первые дни нового года правоохранители задержали около 10 человек на малочисленных акциях.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

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ФОТО: flickr.com
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