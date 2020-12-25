Лукашенко: Белоруссия станет лучше, чем до выборов
Белоруссия станет лучше, чем была до августовских выборов президента республики, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом минской Городской детской инфекционной клинической больницы.
Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
По словам Лукашенко, страны, которая была до выборов, «не будет и не нужно». Президент выразил уверенность, что государство станет лучше, а белорусские граждане поймут, «что мы можем потерять и с чем мы останемся».
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
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