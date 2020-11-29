В Минске в числе задержанных на акциях протеста оказался член КС Крук
В Минске во время акций протеста в числе 50 задержанных оказался член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук, сообщает незарегистрированный правозащитный центра «Весна» в Белоруссии.
По данным Вести.ru, многочисленные задержания произошли в Витебске, Боровлянах и Коробчицах (Гродненская область).
Сообщается, что все станции метро в Минске уже открыты для пассажиров, метрополитен работает в штатном режиме, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.
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