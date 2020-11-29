СМИ: В Минске начались задержания на акциях протеста

Известно, что силовики задержали людей в микрорайоне Лошица, в Уручье и других районах Минска. Известно, что в поселке Боровляны под Минском правоохранители применили спецсредства против протестующих и провели задержания.

Сообщается о 15 задержанных – по данным незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна», которые еще актуализируют.

В воскресенье в Минске проводят акцию протеста в районном формате. Участники формируют колонны во дворах и районах, откуда направляются к местам общего сбора.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.

