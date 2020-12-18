МИД Украины выдвинул ультиматум Тихановской
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской следует определиться с позицией по Крыму, сообщает РИА Новости.
В интервью радиостанции «Новое время» Кулеба рассказал, что перед посещением Украины Тихановской необходимо иметь чёткий ответ на вопросы по теме «российской агрессии против Киева». Глава украинского МИД отметил, что это в «её собственных интересах».
Министр считает, что СМИ в первую очередь спросят у политика о принадлежности Крыма, и любой нечеткий ответ сыграет против Тихановской.
Кулеба добавил, что озвученные им условия - это забота о Тихановской.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что официальные данные ЦИК, согласно которым победил Александр Лукашенко, сфальсифицированы, и большинство граждан проголосовали за Тихановскую.
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