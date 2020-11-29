В Минске снова стягивают технику в центр города

На проспекте Независимости выехали жители заметили автозаки и водомет. Отмечается, что они из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

Также и в других районах белорусской столицы фиксируют перемещение военной техники.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.

