В Минске силовики использовали спецсредства на акции протеста

В Белоруссии силовики применили спецсредства поблизости со зданием Центрального РУВД Минска на улице Орловской. Правоохранители добивались «пресечения противоправных действий протестующих», сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.

В Минске протестующие направляются к резиденции Лукашенко

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - цитирует агентство слова источника.

Сообщается, что участники протестной акции отошли по улице к зданию РУВД. Ранее демонстранты находились в районе Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии.

Ранее оппозиция сообщила, что в акции протеста в воскресенье приняло участие более 100 тысяч человек.

В воскресенье истекает срок ультиматума, который 13 октября выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В нем она потребовала, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и «освобождения всех политзаключённых». Если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», продекларировала Тихановская, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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