В Минске силовики использовали спецсредства на акции протеста

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - цитирует агентство слова источника.

Сообщается, что участники протестной акции отошли по улице к зданию РУВД. Ранее демонстранты находились в районе Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии.

Ранее оппозиция сообщила, что в акции протеста в воскресенье приняло участие более 100 тысяч человек.

В воскресенье истекает срок ультиматума, который 13 октября выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В нем она потребовала, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и «освобождения всех политзаключённых». Если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», продекларировала Тихановская, напоминает Газета.ru.

