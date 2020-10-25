В Минске силовики использовали спецсредства на акции протеста
В Белоруссии силовики применили спецсредства поблизости со зданием Центрального РУВД Минска на улице Орловской. Правоохранители добивались «пресечения противоправных действий протестующих», сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.
«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - цитирует агентство слова источника.
Сообщается, что участники протестной акции отошли по улице к зданию РУВД. Ранее демонстранты находились в районе Дворца Независимости, где находится резиденция президента Белоруссии.
Ранее оппозиция сообщила, что в акции протеста в воскресенье приняло участие более 100 тысяч человек.
В воскресенье истекает срок ультиматума, который 13 октября выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В нем она потребовала, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и «освобождения всех политзаключённых». Если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», продекларировала Тихановская, напоминает Газета.ru.
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