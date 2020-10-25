В Минске протестующие направляются к резиденции Лукашенко

В Минске участники акции оппозиции направляются в сторону резиденции президента Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

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Ранее оппозиция насчитала более 100 тысяч участников воскресной несогласованной акции.

В воскресенье истекает срок ультиматума, который 13 октября выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В нем она потребовала, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и «освобождения всех политзаключённых». Если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», продекларировала Тихановская, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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