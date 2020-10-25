Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в белорусской Лиде
В Белорусском городе Лида силовики применили слезоточивый газ против участников несанкционированной акции протеста. Задержаны несколько десятков человек, сообщает РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненской области.
По данным силового ведомства, пострадавших во время разгона митинга нет, сообщает RT.
В воскресенье истекает срок ультиматума, который 13 октября выдвинула белорусским властям экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. В нем она потребовала, чтобы Лукашенко оставил президентский пост и «освобождения всех политзаключённых». Если требования не будут выполнены, «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», продекларировала Тихановская, напоминает Газета.ru.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, почему Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности».
«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править», - отметил политик.
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