В Минске назвали 9 сентября датой встречи Путина с Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве 9 сентября, сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, в ходе встречи будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, международная проблематика и союзные программы.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию, в ходе которого он встретится с Путиным, планируются на первую декаду сентября.

30 августа Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого президент России поздравил коллегу с днем рождения.

