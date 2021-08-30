В Минске назвали 9 сентября датой встречи Путина с Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве 9 сентября, сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
По данным пресс-службы президента Белоруссии, в ходе встречи будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, международная проблематика и союзные программы.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию, в ходе которого он встретится с Путиным, планируются на первую декаду сентября.
30 августа Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого президент России поздравил коллегу с днем рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru