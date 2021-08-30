Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, а Кадыров назвал патриотом

Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили перспективы предстоящих контактов в разных форматах и двустороннее сотрудничество.

Кроме того, Лукашенко получил поздравления от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров написал в Telegram, что белорусский президент «безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ».



Он назвал Лукашенко «человеком и политиком с большой буквы», при котором Белоруссия стала одной из «самых стабильно развивающихся стран» на постсоветском пространстве.

Ранее политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как Лукашенко «шантажирует Россию».

