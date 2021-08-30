Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, а Кадыров назвал патриотом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечающий 30 августа 67-летие, получает в понедельник поздравления из России.

В ходе телефонного разговора с Лукашенко его поздравил президент России Владимир Путин.

«Несет пургу». Павловский рассказал, как Лукашенко шантажирует Россию

Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили перспективы предстоящих контактов в разных форматах и двустороннее сотрудничество.

Кроме того, Лукашенко получил поздравления от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров написал в Telegram, что белорусский президент «безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ».

Он назвал Лукашенко «человеком и политиком с большой буквы», при котором Белоруссия стала одной из «самых стабильно развивающихся стран» на постсоветском пространстве.

Ранее политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как Лукашенко «шантажирует Россию».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Рамзан КадыровВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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