Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, а Кадыров назвал патриотом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечающий 30 августа 67-летие, получает в понедельник поздравления из России.
В ходе телефонного разговора с Лукашенко его поздравил президент России Владимир Путин.
Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили перспективы предстоящих контактов в разных форматах и двустороннее сотрудничество.
Кроме того, Лукашенко получил поздравления от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадыров написал в Telegram, что белорусский президент «безусловно, является настоящим патриотом своей страны, который душой и сердцем болеет за свой народ».
Он назвал Лукашенко «человеком и политиком с большой буквы», при котором Белоруссия стала одной из «самых стабильно развивающихся стран» на постсоветском пространстве.
Ранее политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как Лукашенко «шантажирует Россию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- НИИ гриппа завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19
- Советское старьё. Названа причина сбоев на космическом модуле «Наука»
- МИД РФ: Москва и Лондон обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации
- В МИД России допустили асимметричный ответ на санкции против ФСБ из-за Навального
- СМИ: ЕС запретит свободный въезд из США из-за коронавируса
- В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Диланян
- Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, а Кадыров назвал патриотом
- В России подтвердили 18 325 случаев COVID-19 за сутки
- Цена на газ в Европе превысила $590 за тысячу кубометров
- Борщ как мерило «высшего развития». Ницой назвала украинцев «божьей нацией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru