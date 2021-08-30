Песков назвал дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дминтрий Песков заявил, что рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию планируются на первую декаду сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках поездки запланирована встреча белорусского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее президент России в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии с днём рождения, а также обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко
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