Песков назвал дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дминтрий Песков заявил, что рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию планируются на первую декаду сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках поездки запланирована встреча белорусского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее президент России в ходе телефонного разговора поздравил президента Белоруссии с днём рождения, а также обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает RT.

