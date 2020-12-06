В Минске начались задержания на протестных акциях

Сообщается о 35 задержанных по состоянию на 14:30. Их доставили в милицию с улицы со станции метро «Ковальская Слобода» и с проспекта газеты Звезда на юго-западе, с Мястровской на северо-западе Минска и из района Сухарево и с улицы Столетова на востоке.

Также стало известно о задержаниях российских журналистов - РИА Новости и «Интерфакс», - которых отпустили после проверки документов.

В воскресенье в Минске проходит оппозиционный «Марш воли». В центре города усилены меры безопасности.

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Теперь они проходят в дворовом формате. Так участники пытаются избежать задержаний.

