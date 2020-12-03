Tut.by лишили в Белоруссии статуса СМИ

Белорусский портал tut.by официально лишён статуса средства массовой информации. Такое решение вынес экономический суд Минска по ходатайству министерства информации республики. Ранее оно вынесло tut.by четыре предупреждения, после сего приостановило деятельность в качестве СМИ с 1 октября до 30 декабря.

Как отметила руководитель информационного ресурса Людмила Чекина, такой вердикт ожидался заранее, однако редакция попытается его обжаловать. В Мининформ заявляют, что госорганы обнаружили нарушения в деятельности tut.by – публикацию информации, публикация которой запрещена по закону о СМИ.

В редакции tut.by заранее объявили, что портал в случае лишения статуса продолжит работать как интернет-ресурс. Однако его журналисты больше не смогут обращаться в госорганы за получением официальной информации и аккредитацией, в том числе, для освещения массовых акций.

Tut.by регулярно получал предупреждения из министерства информации с начала августа, когда в Белоруссии начались массовые протесты несогласных с официальными итогами президентских выборов.

