В Минске начали задерживать сторонников оппозиции

«Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях», — цитирует Ганусевич Газета.ru.

В воскресенье из-за очередной несанкционированной протестной акции в Минске снова закрыты семь станций метро. МВД предупреждает жителей об ограничении движения личного и общественного транспорта.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа – после победы в президентских выборах Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Белорусы требуют провести новые выборы президента страны.

