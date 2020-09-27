В Минске начали задерживать сторонников оппозиции
Сотрудники минской милиции «в рамках административного процесса» провели операцию по задержанию участников планируемой акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.
«Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях», — цитирует Ганусевич Газета.ru.
В воскресенье из-за очередной несанкционированной протестной акции в Минске снова закрыты семь станций метро. МВД предупреждает жителей об ограничении движения личного и общественного транспорта.
Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа – после победы в президентских выборах Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Белорусы требуют провести новые выборы президента страны.
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