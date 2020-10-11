В Минске милиция разгоняет протестующих водометами
11 октября 202015:49
В Минске милиция разгоняет протестующих водометами
Милиция Минска подавляет акцию протеста в столице с помощью водометов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Белоруссии.
По данным агентства, силовики применили против участников протестной акции светошумовые гранаты.
Известно о начавшихся задержаниях протестующих в белорусской столице.
Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич опровергла применение перцового газа на акции протеста в Минске.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 634 / сут.
Умерли
22 597+143 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+4 240 / сут.
- Рекультивацию Шиеса будут транслировать в интернете
- Скончалась пострадавшая при пожаре на складе боеприпасов под Рязанью
- Минобороны Азербайджана заявило о нанесении новых ракетных ударов по силам противника
- Театр имени Сац оштрафуют за нарушения масочного режима
- В Минске милиция разгоняет протестующих водометами
11 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru