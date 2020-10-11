В Минске милиция разгоняет протестующих водометами

В Минске милиция разгоняет протестующих водометами

Милиция Минска подавляет акцию протеста в столице с помощью водометов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Белоруссии.

Белорусские силовики опровергли применение перцового газа на акции протеста

По данным агентства, силовики применили против участников протестной акции светошумовые гранаты.

Известно о начавшихся задержаниях протестующих в белорусской столице.

Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич опровергла применение перцового газа на акции протеста в Минске.


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ФОТО: скрин youtube.com/TUT.BY. Политика
ТЕГИ:Акции ПротестаПротестыМинск
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