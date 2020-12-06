В Минск стягивают спецтехнику и силовиков перед акцией оппозиции

Известно, что в разных районах белорусской столицы стянули городские автобусы и микроавтобусы с силовиками. Агентство указывает адреса скопления спецтехники: Дом правительства на площади Независимости, Дом офицеров рядом с Октябрьской площадью, непосредственно сама площадь. Вблизи замечены водомет и металлические заграждения.

По центру Минска проследовала автоколонна с государственными флагами Белоруссии в сопровождении двух водометов. Машины двигались с музыкальным сопровождением – под песню с цитатой президента республики Александра Лукашенко «Любимую не отдают».

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Теперь они проходят в дворовом формате. Так участники пытаются избежать задержаний.

