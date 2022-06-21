В Минобороны заявили об эвакуации 2 млн украинцев в РФ
Минобороны заявило об эвакуации 2 млн украинцев в РФ с начала военной операции на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что среди эвакуированных более 318 тысяч - дети. По данным Национального центра управления обороной РФ, за минувшие сутки эвакуированы 21 947 человек, в частности 3 826 детей.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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