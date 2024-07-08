В Минобороны заявили, что Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия

Он уточнил, что запуск данного расследования США и Германия готовят совместно с Украиной и техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Одним из так называемых «независимых» государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО», - указал добавил Кириллов.

Он добавил, что на эти цели США уже выделили порядка 400 тысяч долларов.

Ранее Кириллов заявил, что продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

