В Минобороны рассказали о потерях ВСУ

Минобороны России рассказало о потерях украинских Вооруженных сил. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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В течение девятого марта на территории Украины уничтожены 49 военных объектов. Среди них 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов и 4 склада боеприпасов и горючего.

За все время военной спецоперации на Украине силами российские военные уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины.

Конашенков также подчеркнул, что 90% украинских военных аэродромов, где базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Сейчас отмечаются только единичные попытки вылетов боевой украинской авиации.

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ФОТО: Минобороны РФ
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