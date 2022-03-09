В Минобороны рассказали о потерях ВСУ

В течение девятого марта на территории Украины уничтожены 49 военных объектов. Среди них 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов и 4 склада боеприпасов и горючего.

За все время военной спецоперации на Украине силами российские военные уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры Украины.

Конашенков также подчеркнул, что 90% украинских военных аэродромов, где базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Сейчас отмечаются только единичные попытки вылетов боевой украинской авиации.

