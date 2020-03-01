В Минобороны опровергли информацию о сбитом над Идлибом российском Су-24
В Министерстве обороны РФ назвали информацию о российском самолёте Су-24, якобы сбитом с помощью ЗРК над сирийской провинцией Идлиб, фейком.
«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации «Идлиб» — фейк», — гсказано в официальном сообщении ведомства.
Также, в министерстве отметили, что самолёты ВКС России в Сирии выполняют военные задачи в обычном режиме.
Ранее, 1 марта стало известно, что командование сирийской армии закрыло воздушное пространствро над провинцией Идлиб.
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН удивился безоговорочной позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.
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