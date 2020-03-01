СМИ: После закрытия сирийского неба над Идлибом сбит военный самолет
Над провинцией Идлиб сбит сирийский самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.
Самолет сирийской армии сбит в небе над провинцией Идлиб. Об этом без подробностей информирует Anadolu.
По информации турецкого телеканала A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками вооруженной сирийской оппозиции недалеко от населенного пункта Саракиб. Добавляется, что пилоту удалось катапультироваться. Его судьба неизвестна.
Как ранее сообщило сирийское государственное агентство SANA, подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, стоящий на вооружении сирийской оппозиции, которая поддреживает Турцию.
«Армия Сирии сбила турецкий беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам, близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб», - сообщает агентство.
Отмечается, что незадолго до инцидента командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.
«Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач», - сказано в официальном заявлении.
Напомним, в провинции Идлиб боевики при поддержке турецких военных специалистов обстреливают сирийские и российские самолеты. Российские Военно-космические силы (ВКС), как сообщают СМИ, «раз за разом» останавливают атаки боевиков.
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН удивился безоговорочной позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.
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