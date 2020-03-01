СМИ: После закрытия сирийского неба над Идлибом сбит военный самолет

Над провинцией Идлиб сбит сирийский самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Самолет сирийской армии сбит в небе над провинцией Идлиб. Об этом без подробностей информирует Anadolu.

По информации турецкого телеканала A Haber, самолет L-39 был сбит боевиками вооруженной сирийской оппозиции недалеко от населенного пункта Саракиб. Добавляется, что пилоту удалось катапультироваться. Его судьба неизвестна.

Как ранее сообщило сирийское государственное агентство SANA, подразделения сирийской армии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства, стоящий на вооружении сирийской оппозиции, которая поддреживает Турцию.