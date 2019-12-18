Военнослужащие США вернулись на базы в Сирии

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые ранее были покинуты ими из-за операции турецкой армии «Источник мира» против местных курдов, сообщает РИА Новости.

Американцы взяли под свой контроль нефтеносные районы недалеко от границы с Турцией и Ираком. Всего военные США присутствуют на 11 базах на территории Сирии.