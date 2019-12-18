Военнослужащие США вернулись на базы в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые ранее были покинуты ими из-за операции турецкой армии «Источник мира» против местных курдов, сообщает РИА Новости.
Американцы взяли под свой контроль нефтеносные районы недалеко от границы с Турцией и Ираком. Всего военные США присутствуют на 11 базах на территории Сирии.
В середине ноября российские военные вошли на территорию базы в Сирии, которую ранее оставили американцы. Речь идет об аэродроме возле населенного пункта Метрас на севере Сирии, сообщает «Свободная пресса».
Ранее претендент на пост президента от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила Трампа в том, что он ворует сирийскую нефть.
Она заявила, что президент США держит военных в Сирии не для защиты от террористов, а для того, чтобы контролировать добычу ресурсов в регионе, отмечает Ura.ru
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