В Минобороны Германии призвали усилить давление на Россию из-за Сирии

Министр обороны Германии, лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюзу и США необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада для прекращения военных действий в Сирии.

«ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии», —заявила Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.