В Минобороны Германии призвали усилить давление на Россию из-за Сирии
Министр обороны Германии, лидер правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюзу и США необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада для прекращения военных действий в Сирии.
«ЕС и США должны теперь работать вместе, чтобы усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политических переговоров и положить конец ужасной войне в Сирии», —заявила Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По мнению немецкого министра обороны, «ужасная гуманитарная ситуация в Сирии затрагивает всех», дополняет RT.
Напомним, сирийские правительственные войска обстреляли в Идлибе турецких военных. В Минобороны России уточнили, что сирийские военные атаковали населенный пункт Бехун с террористами, который расположен в зоне идлибского конфликта. Указывается, что в районе Бехуна турецких военных, которые там оказались, не должно было быть.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН ответил на призыв к России представителя США при ООН Келли Крафт «посадить боевые самолеты» в Сирии. Парламентарий заявил, что США перепутали страну, с которой могут говорить «таким тоном» и должны извиниться за подобные выражения.
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