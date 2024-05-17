В Минобороны Финляндии не поддержали идею отправки военных на Украину
Идея отправить войска на Украину «не вызвала большого энтузиазма» в Финляндии. Об этом заявил директор по оборонной политике при министерстве обороны страны Янне Куусела, пишет Breaking Defense.
«По моему мнению, предложение [об отправке войск] широко разделяют в странах НАТО», — считает Куусела.
Чиновник указал, что не видит в Финляндии «большого энтузиазма» в отношении прямого участия Североатлантического альянса в боевых действиях.
Между тем президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что единственный путь к миру на Украине «лежит через поле боя», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru