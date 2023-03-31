В Минобороны Финляндии не исключили реакции России на вступлении страны в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО не должно вызывать беспокойство России, так как это делается исключительно для того, чтобы укрепить оборону республики. Об этом заявил глава финского Минобороны Антти Кайкконен, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
По его словам, в то же время, причастность к Североатлантическому альянсу заставит задуматься российское руководство прежде, чем предпринимать ответные шаги против Финляндии.
«Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в военном блоке в ближайшее время», - добавил министр.
Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что Генштаб РФ предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те меры, которые посчитает нужными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru