В Минобороны Белоруссии заявили о желании сотрудничать с НАТО

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что республика не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах, сообщает ТАСС.

Лукашенко заявил, что Запад готовит план нападения на Россию

По его словам, Белоруссия занимает важное геостратегическом положении, и Минску надо думать «об установлении взаимовыгодных отношений», в том числе и со странами, входящими в Североатлантический альянс.

Он также отметил, что при этом в НАТО должны учитывать стратегический характер отношений республики с Россией.

«Давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу», - заключил Ревенко.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заверил, что НАТО не желает противостояния с Россией и не представляет для неё угрозу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияНАТОБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры