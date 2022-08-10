В Минобороны Белоруссии заявили о желании сотрудничать с НАТО
Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что республика не отказывается от сотрудничества с НАТО в отдельных сферах, сообщает ТАСС.
По его словам, Белоруссия занимает важное геостратегическом положении, и Минску надо думать «об установлении взаимовыгодных отношений», в том числе и со странами, входящими в Североатлантический альянс.
Он также отметил, что при этом в НАТО должны учитывать стратегический характер отношений республики с Россией.
«Давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу», - заключил Ревенко.
Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заверил, что НАТО не желает противостояния с Россией и не представляет для неё угрозу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- В Минобороны Белоруссии заявили о желании сотрудничать с НАТО
- Хоккеист СКА Воробьев признался в покупке военного билета
- Профсоюз завода IKEA в Ленобласти сообщил о возобновлении работы предприятия
- СМИ: Индия при расчетах с Россией отказалась от доллара США
- Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»
- Соучредитель Amnesty International покинул свой пост из-за доклада о преступлениях ВСУ
- Эксперт озвучил стоимость «лекарственного суверенитета» России
- Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию
- СМИ: в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ
- Суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru