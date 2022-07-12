Лукашенко заявил, что Запад готовит план нападения на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе разрабатываются стратегические планы нападения на Россию, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко: Западные соседи не стесняются говорить об аннексии территорий Белоруссии и Украины

На церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава он отметил, что обсуждал эту тему в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«В последнее время... разрабатываются стратегические планы нападения на Россию... И главное направление удара, история повторяется, через Украину и через Беларусь», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу, сообщает RT.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ВойнаЗападРоссияБелоруссияАлександр Лукашенко
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