Шеф Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с РФ

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заверил, что Североатлантический альянс не желает противостояния с Россией и не представляет для неё угрозу. Такую точку зрения шеф Пентагона озвучил в ходе визита в Ригу после переговоров с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом.

По словам Остина, позиция НАТО заключается в том, чтобы твёрдо соблюдать пятую статью договора, которая гласит о том, что нападение на одного из союзников альянса означает атаку на всех. Таким образом глава минобороны США прокомментировал своё предыдущее заявление о том, что НАТО усиливает внешнюю оборону и наращивает боевые части на своём восточном фланге.

Днём ранее президент США Джо Байден подписал документы о ратификации приёма Финляндии и Швеции в НАТО. В мае президент России Владимир Путин предупредил, что возможное расширение военной составляющей НАТО на территории новых участников вызовет ответные меры Москвы.

