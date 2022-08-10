Шеф Пентагона заявил, что НАТО не ищет конфронтации с РФ
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заверил, что Североатлантический альянс не желает противостояния с Россией и не представляет для неё угрозу. Такую точку зрения шеф Пентагона озвучил в ходе визита в Ригу после переговоров с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом.
По словам Остина, позиция НАТО заключается в том, чтобы твёрдо соблюдать пятую статью договора, которая гласит о том, что нападение на одного из союзников альянса означает атаку на всех. Таким образом глава минобороны США прокомментировал своё предыдущее заявление о том, что НАТО усиливает внешнюю оборону и наращивает боевые части на своём восточном фланге.
Днём ранее президент США Джо Байден подписал документы о ратификации приёма Финляндии и Швеции в НАТО. В мае президент России Владимир Путин предупредил, что возможное расширение военной составляющей НАТО на территории новых участников вызовет ответные меры Москвы.
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