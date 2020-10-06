В Минобороны Азербайджана назвали дезинформацией сообщения о крупных потерях в армии

По данным Минобороны Азербайджана, армянская армия отступает и несет большие потери. Также в ведомстве заявили об освобождении "наших оккупированных земель".

В ведомстве также отметили, что Азербайджан сохраняет военное и оперативное превосходство.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах произошла 27 сентября. На территории Карабаха ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях.

Ранее специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о техническом и материальном превосходством ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе.

