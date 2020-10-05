Лавров готов встретиться с коллегами из Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готов провести встречу с главами МИД Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта. В ходе разговора российский министр подтвердил, что Москва готова провести встречу с армянской и азербайджанской сторонами при участии сопредседателей Минской группы. Вместе с ними, по его словам, Россия продолжит содействовать возобновлению переговоров по урегулированию конфликта в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

