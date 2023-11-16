В Минфине США озвучили новые санкции против России
16 ноября 202318:38
Минфин США объявил о введении новых санкций против России, сообщает ТАСС.
В американский стоп-лист на этот раз внесены, в частности, ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также зарегистрированная в Либерии судоходная компания Прогресс. Всего в общей сложности 14 компаний.
В черный список министерства финансов США попали и три нефтяных танкера: «Казань», «Лиговский проспект» и «NS Century».
Ранее Канада ввела санкции против трех российских СМИ и певицы Жасмин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru