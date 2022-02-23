В Минфине РФ объяснили схему противодействия санкциям США

Отмечается, что Минфин с 22 февраля начал размещения только новых серий ОФЗ. Размещение ОФЗ, зарегистрированных до этой даты, будет приостановлено.

Также в Минфине подчеркнули, что временно свободные средства на едином казначейском счету (4,5 трлн рублей) помогут плавно подойти к графику размещений.

Такое решение поможет «снизить риски принудительной продажи обращающихся государственных ценных бумаг отдельными категориями иностранных инвесторов», объяснили в министерстве.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал новый пакет рестрикций против России, который будет ужесточен, если ситуация на Украине обострится.

Санкции коснутся некоторых российских банков и суверенного долга страны. Байден подчеркнул, что таким образом он закрывает западное финансирование для российского правительства.

