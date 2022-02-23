МИД РФ пообещал США «чувствительные» санкции
Россия даст сильный ответ на санкции США, который окажется «чувствительным» для Вашингтона. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что ответ на антироссийские санкции обязательно последует, но МИД не обещает, что он будет «симметричный».
Ранее президент США Джо Байден анонсировал новый пакет рестрикций против России, который будет ужесточен, если ситуация на Украине обострится.
Санкции коснутся некоторых российских банков и суверенного долга страны. Байден подчеркнул, что таким образом он закрывает западное финансирование для российского правительства.
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