В МИДе Украины готовятся к новому обмену пленными

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил об обсуждении президентами Украины и России очередного обмена заключенными, сообщили Известия со ссылкой на интервью министра изданию «Громадське».

«Я хочу вам cказать, что работа продвигается очень активнo. Я не буду ничего анонсирoвать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», - отметил Пристайко.

По его словам, президент Владимир Зеленский не посвящает в ход переговоров иностранных партнеров из-за деликатного характера обсуждения. Пристайко заявил, что Москва и Киев заплатили за ранее принятые сложные решения «высокую цену». Так, украинская сторона передела российской Владимира Цемаха, который, как сообщают СМИ, является подозреваемым в деле о крушении малайзийского Boeing 777 в 2014 году на востоке Украины.