Стрелков вспомнил прошлое арестованного экс-начальника ПВО бригады ДНР

«Я его знал лично, несколько раз мы виделись, потому что до того, как попасть в Снежное, он был какое-то время в Славянске. В Славянске он командовал зенитной установкой Зу-23-2, двуствольного артиллерийского орудия 23мм калибра. Наверное, поэтому, когда был сформирован гарнизон Снежного, он был назначен командовать ПВО Снежного. В его распоряжении находилось несколько таких же ЗУ-23-2, несколько пулеметов “Утес” на зенитных установках, насколько мне известно. Никакого другого зенитного вооружения в его распоряжении не было», — рассказал собеседник агенства.

Напомним, что в результате крушения малайзийского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Сразу после трагедии власти Украины обвинили в произошедшем ополченцев Донбасса и Россию.

