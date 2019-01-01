Стрелков вспомнил прошлое арестованного экс-начальника ПВО бригады ДНР
Игорь Стрелков рассказал НСН о личном знакомстве с арестованным украинским судом Владимиром Цемахом.
Экс-глава противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР, Владимир Цемах украинским судом отправлен под арест, сообщают «Украинские новости». По словам адвоката Цемаха, его подзащитного арестовали на два месяца в связи с делом о крушении малайзийского Boeing МН17, которое произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. По данным СМИ, Цемаха задержали в городе Снежном в ДНР.
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал НСН, как Цемах оказался в Снежном (слушайте аудио).
«Я его знал лично, несколько раз мы виделись, потому что до того, как попасть в Снежное, он был какое-то время в Славянске. В Славянске он командовал зенитной установкой Зу-23-2, двуствольного артиллерийского орудия 23мм калибра. Наверное, поэтому, когда был сформирован гарнизон Снежного, он был назначен командовать ПВО Снежного. В его распоряжении находилось несколько таких же ЗУ-23-2, несколько пулеметов “Утес” на зенитных установках, насколько мне известно. Никакого другого зенитного вооружения в его распоряжении не было», — рассказал собеседник агенства.
Напомним, что в результате крушения малайзийского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Сразу после трагедии власти Украины обвинили в произошедшем ополченцев Донбасса и Россию.
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