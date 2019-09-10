Царёв раскрыл, сколько ещё пленных томится на Украине

«Обмен должен происходить не в рамках «Москва – Киев», а в рамках «Донбасс – Киев» для обмена «украинцев на украинцев». Следующий обмен будет выглядеть достаточно странно, если украинцев привезут в Москву. А обвиняемых в различных политических статьях касательно сопротивления Донбасса находится более тысячи человек», - заявил Олег Царев.

Отметим, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Он стал самым крупным обменом между Россией и Украиной с 2014 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовящемся обмене между странами с целью освобождения крымско-татарских активистов.

При этом, президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности принять участие в диалоге между Россией и Украиной по вопросу нового обмена заключенными.

