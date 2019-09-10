Царёв раскрыл, сколько ещё пленных томится на Украине
Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН завил, что следующий обмен заключёнными должен пройти между Киевом и Донбассом.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заинтересованности украинской стороны в освобождении еще 113 заключенных из России, сообщает телеканал «1+1». Она отметила, что из 113 идентифицированных граждан Украины 89 являются крымскими татарами.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН высказал мнение, что следующий обмен необходимо провести между Киевом и Донбассом.
«Обмен должен происходить не в рамках «Москва – Киев», а в рамках «Донбасс – Киев» для обмена «украинцев на украинцев». Следующий обмен будет выглядеть достаточно странно, если украинцев привезут в Москву. А обвиняемых в различных политических статьях касательно сопротивления Донбасса находится более тысячи человек», - заявил Олег Царев.
Отметим, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Он стал самым крупным обменом между Россией и Украиной с 2014 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовящемся обмене между странами с целью освобождения крымско-татарских активистов.
При этом, президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности принять участие в диалоге между Россией и Украиной по вопросу нового обмена заключенными.
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