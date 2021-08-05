В МИД заявили об опасностях в Черном море из-за учений НАТО
Учения НАТО в Черном море могут привести к опасному военного противостоянию в будущем. Об этом РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
По его словам, военные учения альянса только провоцируют конфликты, а не направлены на их предупреждение.
При этом представитель министерства отметил, что Россия продолжит контролировать ситуацию, использовать дипломатические и другие инструменты для обеспечения национальной безопасности.
В свою очередь, США намерены продолжить отстаивать право на свободную навигацию в Черном море и напоминать миру, что «Крым украинский». Об этом ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью журналу «Новое время».
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