В МИД заявили об опасностях в Черном море из-за учений НАТО

Учения НАТО в Черном море могут привести к опасному военного противостоянию в будущем. Об этом РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, военные учения альянса только провоцируют конфликты, а не направлены на их предупреждение.

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При этом представитель министерства отметил, что Россия продолжит контролировать ситуацию, использовать дипломатические и другие инструменты для обеспечения национальной безопасности.

В свою очередь, США намерены продолжить отстаивать право на свободную навигацию в Черном море и напоминать миру, что «Крым украинский». Об этом ранее заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью журналу «Новое время».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореМИД РФ
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