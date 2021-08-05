В МИД заявили об опасностях в Черном море из-за учений НАТО

Учения НАТО в Черном море могут привести к опасному военного противостоянию в будущем. Об этом РИА Новости заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

По его словам, военные учения альянса только провоцируют конфликты, а не направлены на их предупреждение.