Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
США намерены продолжить отстаивать право на свободную навигацию в Черном море и напоминать миру, что «Крым украинский». Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью журналу «Новое время».
Как отметил дипломат, Соединенные Штаты десятилетиями делали то, что сделал британский эсминец Defender, который вторгся в территориальные воды Крыма.
«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — заявил Кент.
Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон будет бороться с действиями Китая, нарушающими права принадлежащих Филиппинам островов и препятствующими свободе судоходства в Южно-Китайском море.
«Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — заключил Кент.
Британский эсминец Defender 23 июня нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму, напоминает РЕН ТВ. Экипаж судна не отреагировал на предупреждения российского сторожевого корабля. Остановить нарушителя удалось только после предупредительного метания бомб по курсу британского судна, отмечает РИА ФАН.
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