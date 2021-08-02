Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма

США намерены продолжить отстаивать право на свободную навигацию в Черном море и напоминать миру, что «Крым украинский». Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью журналу «Новое время».

Как отметил дипломат, Соединенные Штаты десятилетиями делали то, что сделал британский эсминец Defender, который вторгся в территориальные воды Крыма.

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — заявил Кент.

Кроме того, дипломат отметил, что Вашингтон будет бороться с действиями Китая, нарушающими права принадлежащих Филиппинам островов и препятствующими свободе судоходства в Южно-Китайском море.

«Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — заключил Кент.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму, напоминает РЕН ТВ. Экипаж судна не отреагировал на предупреждения российского сторожевого корабля. Остановить нарушителя удалось только после предупредительного метания бомб по курсу британского судна, отмечает РИА ФАН.

