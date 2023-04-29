В МИД заявили о заинтересованности США в сохранении работы американского посольства в России
США заинтересованы в продолжении работы посольства в России, несмотря на проблемы в двусторонних контактах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Как отметил замглавы МИД, отношения Москвы и Вашингтона находятся на «чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне». Стороны обмениваются озабоченностями и рассматривают проблемы в отношениях на экспертном уровне.
«Мы работаем на основе полной взаимности. Если предпринимаются какие-то недружественные действия в отношении РФ ... американская сторона немедленно получит точно такую же реакцию», — цитирует Вершинина ТАСС.
Ранее посол США в Москве Линн Трейси заявила, что российско-американские отношения находятся в одной из низших точек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru