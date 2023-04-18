СМИ: Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной

«Администрация Байдена отрицает это обвинение. Но просочившиеся документы раскрывают степень участия США в борьбе на Украине», - сказано в публикации.

Журналисты уточнили, что на картах, используемых американской разведкой, отмечено расположение сил российской армии. Также Вашингтон обладает сведениями о системах вооружений у обеих сторон украинского конфликта, говорится в статье.

Поставки вооружений играют решающую роль в оценке западными странами перспектив конфликта, считает немецкий политолог Александр Рар. Если ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте, то союзники Киева потребуют от него начать мирные переговоры, заявил эксперт в беседе с «Радиоточкой НСН».

