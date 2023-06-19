В МИД заявили о размещении Киевом воинских контингентов вдоль границы с Белоруссией
Украина разместила воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук в интервью ТАСС.
По словам дипломата, МИД располагает информацией о том, что украинская армия перебросила на этот участок «существенные контингенты», пишет Ura.ru.
«Украинская армия ... периодически пытается прощупать теми или иными способами обороноспособность Союзного государства», — подчеркнул Полищук.
Глава департамента напомнил, что в октябре 2022 года в Белоруссии разместили дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, отмечает телеканал «360». Они должны стать «фактором сдерживания» от вторжения в Союзное государство и минимизировать риски проникновения диверсантов.
«Исходим из того, что имеющихся в данном районе российских и белорусских средств достаточно, чтобы дать отпор агрессии с территории Украины или сопредельных стран НАТО», — указал дипломат.
Полищук выразил надежду, что Киев и его западные кураторы не станут предпринимать «военные авантюры», которые могут грозить серьезными последствиями.
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