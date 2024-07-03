В МИД заявили о приостановке контактов с США после инцидента с БПЛА в Сирии

Россия не планирует инициировать какие-либо контакты с США после серии инцидентов, связанных с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было», — сказал он.