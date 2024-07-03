В МИД заявили о приостановке контактов с США после инцидента с БПЛА в Сирии
Россия не планирует инициировать какие-либо контакты с США после серии инцидентов, связанных с опасным сближением американских беспилотников с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.
«Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было», — сказал он.
На вопрос о том, будет ли Россия инициировать контакты с США по военной линии после серии инцидентов в небе над Сирией, замглавы МИД ответил отрицательно, отмечает РЕН ТВ.
Россия и США в октябре 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на предотвращение инцидентов и обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии. Последние регулярные контакты между военными двух стран по сирийской тематике проходили в сентябре 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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