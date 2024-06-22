В Сирии дроны США Reaper опасно сблизились с российским Су-35

Три американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с истребителем Су-35 ВКС России в Сирии, столкновения удалось избежать. Об этом заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в республике Юрий Попов, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в провинции Хомс. По словам Попова, беспилотники на высоте в 7-8 километров сблизились с самолетом, выполнявшим плановый полет.

Летчик ВКС РФ продемонстрировал высокий профессионализм и «своевременно предпринял меры для предотвращения столкновения».

Ранее в сирийской провинции Хасеке подразделение военной полиции РФ блокировало шесть БМП Bradley и два пикапа из недеконфликтованной колонны «международной антитеррористической коалиции».

