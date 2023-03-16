В МИД заявили о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы к понижению потолка цен на нефть из России приведут лишь к эскалации напряжённости на энергетических рынках и их дестабилизации, сообщает РИА Новости.
По её словам, власти «некрупных игроков на энергетическом рынке», коими являются Польша, Латвия и Литва, призывают к подобным действиям «лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана», стремящимся «наказать Россию».
«По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений», - указала Захарова.
Она добавила, что Россия в любом случае не будет соглашаться с произволом западных стран.
Ранее помощница главы Минфина Соединенных Штатов по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 намерены пересмотреть действующий «потолок» цен на нефть из России, сообщает журнал «Профиль».
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