В МИД заявили о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть

По её словам, власти «некрупных игроков на энергетическом рынке», коими являются Польша, Латвия и Литва, призывают к подобным действиям «лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана», стремящимся «наказать Россию».

«По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений», - указала Захарова.

Она добавила, что Россия в любом случае не будет соглашаться с произволом западных стран.

Ранее помощница главы Минфина Соединенных Штатов по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 намерены пересмотреть действующий «потолок» цен на нефть из России, сообщает журнал «Профиль».