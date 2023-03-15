СМИ: В ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель

В декабре прошлого года Евросоюз, страны Группы семи (G7) и Австралия установили потолок цен на российское сырье, поставляемое по морю, на уровне $60, напоминает «Свободная пресса». В начале февраля начал действовать также лимит на поставки нефтепродуктов из РФ: в зависимости от категории продукции он составляет $100 и $45 за баррель.

По данным Bloomberg, группа европейских стран требует снижения потолка цен и установления лимита на уровне 5% ниже рыночной стоимости сырья.

Ожидается, что обсуждение пересмотра порога цен начнется в ЕС 15 марта.

Ранее помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг сообщала, что G7 планирует в марте пересмотреть лимит цен на нефть из России, пишет RT.

