СМИ: В ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть до $51,45 за баррель

Эстония, Литва и Польша предложили снизить лимит цен на поставки нефти из России до $51,45 за баррель. Об этом пишет Bloomberg.

В США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть

В декабре прошлого года Евросоюз, страны Группы семи (G7) и Австралия установили потолок цен на российское сырье, поставляемое по морю, на уровне $60, напоминает «Свободная пресса». В начале февраля начал действовать также лимит на поставки нефтепродуктов из РФ: в зависимости от категории продукции он составляет $100 и $45 за баррель.

По данным Bloomberg, группа европейских стран требует снижения потолка цен и установления лимита на уровне 5% ниже рыночной стоимости сырья.

Ожидается, что обсуждение пересмотра порога цен начнется в ЕС 15 марта.

Ранее помощница главы Минфина США Элизабет Розенберг сообщала, что G7 планирует в марте пересмотреть лимит цен на нефть из России, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНефтьЦена На НефтьЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры