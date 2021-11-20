В МИД заявили о готовности России участвовать в коммерческих проектах в Афганистане

Россия не имеет планов на природные ресурсы в Афганистане и готова участвовать в ряде проектов республики на коммерческой основе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов.

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«У России нет никаких планов положить глаз на какие-то богатства подземные Афганистана. Они есть, и слава богу. Наверное, со временем все это заработает на интересы афганского народа и государства в целом. Но у нас нет таких целей. Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — рассказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом Кабулов отметил, что некоторые страны-соседи имеют свои интересы в Афганистане. России же нужно, чтобы регион «не порождал терроризм и наркотрафик в нашу сторону».

Кроме того, Кабулов подчеркнул, что Москва заинтересована в «независимой, самодостаточной в известной степени, дружески настроенной в отношении России» власти в Афганистане.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:АфганистанМИД России
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