В МИД заявили о готовности России участвовать в коммерческих проектах в Афганистане
Россия не имеет планов на природные ресурсы в Афганистане и готова участвовать в ряде проектов республики на коммерческой основе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов.
«У России нет никаких планов положить глаз на какие-то богатства подземные Афганистана. Они есть, и слава богу. Наверное, со временем все это заработает на интересы афганского народа и государства в целом. Но у нас нет таких целей. Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе», — рассказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом Кабулов отметил, что некоторые страны-соседи имеют свои интересы в Афганистане. России же нужно, чтобы регион «не порождал терроризм и наркотрафик в нашу сторону».
Кроме того, Кабулов подчеркнул, что Москва заинтересована в «независимой, самодостаточной в известной степени, дружески настроенной в отношении России» власти в Афганистане.
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