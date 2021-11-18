ООН: Ухудшение экономики Афганистана может привести к росту наркоторговли

По словам Лайонс, продолжающийся паралич банковского сектора вызовет теневой обмен денег, что приведет к активизации терроризма, торговли людьми и контрабанды наркотиков.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

