ООН: Ухудшение экономики Афганистана может привести к росту наркоторговли

Ухудшение экономической ситуации в Афганистане может вызвать рост наркоторговли и торговли оружием. Соответствующее заявление сделала глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс, сообщает ТАСС.

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По словам Лайонс, продолжающийся паралич банковского сектора вызовет теневой обмен денег, что приведет к активизации терроризма, торговли людьми и контрабанды наркотиков.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ООНАфганистан
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