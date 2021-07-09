В МИД заявили о готовности России к диалогу с США по Ливии

Российская сторона готова к диалогу для выработки шагов по Ливии с США и другими заинтересованными сторонами. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, Москва до сих пор не получила никакого ответа на предложение о запуске российско-американских консультаций по урегулированию ливийского вопроса.

Вершинин отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил соответствующее предложение в декабре 2019 года, реакция ожидается до сих пор.