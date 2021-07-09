В МИД заявили о готовности России к диалогу с США по Ливии
Российская сторона готова к диалогу для выработки шагов по Ливии с США и другими заинтересованными сторонами. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
По его словам, Москва до сих пор не получила никакого ответа на предложение о запуске российско-американских консультаций по урегулированию ливийского вопроса.
Вершинин отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил соответствующее предложение в декабре 2019 года, реакция ожидается до сих пор.
При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия, так или иначе, взаимодействует с США по ливийскому вопросу, но долгосрочное урегулирование возможно при более тесном контакте сторон.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на призывы некоторых политиков не отвечать на действия НАТО вблизи Крыма.
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